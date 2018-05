Pop-up kinderboerderij verrijst naast de Euromast

Schapen, cavia's, paarden en geitjes, ze stonden ineens op het grasveld naast de Euromast. Met deze pop-up kinderboerderij wordt geld opgehaald voor een goed doel. Als je eten koopt om de beestjes te voeren, steun je daarmee het Ronald McDonald Huis van het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.

De kinderen kunnen paardrijden en worden geschminkt. Annabel vindt het geweldig. "Ik vind het paardrijden het leukst, want dan kan ik in draf."

De kinderboerderij wordt gerund door studenten dierenverzorging van het Wellantcollege. "Het is heel leuk," zegt student Barbara Rodrigues. "We werken met mensen en we letten op de dieren of ze niet te veel stress hebben."

De dieren zijn van de school. Eén steekt er met kop en schouders bovenuit. Nou ja, eigenlijk niet, want hij heeft een groeistoornis. "Dat is Erwtje," zegt leraar Erik Vermunt. "Groter dan dit wordt hij niet en hij heeft een scheef bekje. Ik denk dat hij syndroom van down heeft, maar hij is zo schattig. Iedereen is dol op hem."

De kinderboerderij staat nog tot en met zondag naast de Euromast.