Bloederige verkeersruzie in Poortugaal

De politie heeft vrijdagavond een man aangehouden in Poortugaal. Dat gebeurde na een verkeersruzie op de Zwaardijk.

Volgens ooggetuigen kregen een scooterrijder en een automobilist ruzie. Een van hen zou daarbij hebben uitgehaald met een hamer, maar moest ook zelf flinke klappen incasseren volgens de politie..

Een persoon moest in een ambulance worden behandeld aan zijn verwondingen. Wie van de twee is behandeld en wie is aangehouden, is onbekend. Op foto's is te zien dat één van de amokmakers met handboeien en een shirt vol bloedvlekken plaats mag nemen in een politiebus.