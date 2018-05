Menheerse Havendag geannuleerd door gesteggel om geld

De vijfde editie van de Menheerse Havendag in Middelharnis gaat dit jaar niet door. Dat meldt de organisatie 'met pijn in het hart'.

Reden voor de annulering is geld. De gemeente Goeree-Overflakkee maakte onlangs bekend dat een deel van het evenement door een andere partij wordt georganiseerd en bekijkt eerst hoe de subsidie kan worden verdeeld.

Het bestuur van het evenement vindt dat er financieel een te zwakke situatie is ontstaan om verdere verplichtingen aan te gaan. "Het maakt het organiseren van de vijfde Menheerse Havendag in het eerste weekend van juni tot een onmogelijke missie", staat in een verklaring.

De organisatie heeft goede hoop dat het evenement in 2019 wel doorgaat: "De koers naar een vijfde Menheerse Havendag in 2019 is uitgezet."

De Menheerse Havendag werd in 2014 voor het eerst georganiseerd. Er zijn op die dag allerlei activiteiten, zoals een zeskamp, verschillende demonstraties en een streekmarkt.