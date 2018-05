VVD wil verbod op buitenlandse verkiezingscampagnes

De VVD wil een wettelijk verbod op verkiezingscampagnes van politici uit bijvoorbeeld Turkije. Dat meldt de Telegraaf. Toen Turkse politici vorig jaar campagne wilden voeren in Rotterdam, liep dat uit de hand.

VVD-Kamerlid Bente Becker wil niet alleen politici uit Turkije verbieden om hier campagne te voeren, maar ook uit andere 'ondemocratische en onvrije' landen. Becker wil dat het kabinet een lijst samenstelt van landen die daaronder vallen. Turkije hoort wat haar betreft in ieder geval wel op zo'n lijstje thuis.

Ook wil het Kamerlid net zoals in Duitsland een richtlijn die buitenlandse politici verbiedt om drie maanden voor de verkiezingen Duitse zieltjes te winnen.

Op 24 juni zijn er in Turkije verkiezingen. President Erdogan heeft gezegd dat hij droomt van een buitenlandse verkiezingstour. Dit soort campagnes zouden slecht zijn voor de integratie, zegt de VVD'er: "Het is een poging vanuit Turkije om de levens en gedachten hier te beïnvloeden met denkbeelden gericht op minder democratie."

Spanningen in Rotterdam



In maart vorig jaar wilde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu zijn achterban in Nederland toespreken over een Turks referendum dat in april zou plaatsvinden. Het kabinet trok toen zijn landingsrechten in uit vrees voor verstoring van van de openbare orde en veiligheid.

Daarop gingen duizenden Turkse-Nederlanders in Rotterdam de straat op om te protesteren.

Diezelfde avond kwam de Turkse minister voor Familiezaken Sayan Kaya uit Duitsland per auto naar Rotterdam om hier om in plaats van Çavusoglu te spreken. Minister Kaya werd tegengehouden en onder politiebegeleiding de stad uitgezet en naar Duitsland gereden.