Eerste boommarter ooit gespot in de Hoeksche Waard

Een boommarter is te herkennen aan een zwart neusje (Dit is niet de gefotografeerde boommarter in de Hoeksche Waard | Foto: Pixabay)

Bewijs voor het beestje kwam via deze (ietwat onscherpe) foto

Vorige week dacht een vogelaarster er nog een te hebben gezien, maar nu is er bewijs geleverd: in de Hoeksche Waard is voor het eerst ooit een boommarter gespot.

Het gaat voor zover bekend nog om één marter en misschien blijft dat wel zo. Maar het kan ook het begin zijn van een populatie, vandaar dat de locatie van het dier voorlopig geheim wordt gehouden totdat hierover meer duidelijkheid is.

"Je wil niet dat mensen overenthousiast met hun telelens de natuur in duiken, zo'n dier moet zich kunnen vestigen", zegt Merijn van den Hoogenhoff, beheerder van Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland.

Het gaat ook om een beschermde soort en niet het type dat overlast veroorzaakt of schade aan auto's. Verstoren, verjagen of doden is dus strafbaar.

"De boommarter is te herkennen aan een bruine vlek bij zijn hals, terwijl een steenmarter vaak een witte vlek heeft", zegt Van den Hoogenhoff. "Maar zekerder weet je het door te kijken naar zijn neus; een boommarter heeft een zwarte neus, terwijl een steenmarter een roze neus heeft."

Biesbosch

De laatste keer dat er een boommarter werd gezien, was zo'n tien jaar geleden bij de Kiltunnel aan de Dordtse kant. Het beestje was toen wel dood. Tegenwoordig gaat het goed met de marter in Nederland en het dier breidt ook zijn leefgebied uit.

In Noord-Holland en in het oosten van het land komt de boommarter vaker voor. Sinds enkele jaren woont er ook een kleine populatie in de Biesbosch bij Dordrecht.

Boommarter



De boommarter is familie van de steenmarter, bunzing, das, otter, hermelijn en wezel. In tegenstelling tot de steenmarter, die ook wel in de stad voorkomt, houdt de boommarter van gebieden met veel bomen.

Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit muizen (woelmuizen en spitsmuizen), mollen, hazen en konijnen. Maar hij snoept ook wel van eieren en eet insecten. Op zijn nachtelijke voedseltochten legt hij soms flinke afstanden af.

Bekend is dat de boommarter zijn nest maakt in holen van zwarte spechten (die we hier niet hebben), maar als die holen er niet zijn, maakt hij ook gebruik van boomholtes, nesten van roofvogels en zelfs konijnenholen.