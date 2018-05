Deel dit artikel:











Pro-Palestina demonstratie in Rotterdam De mars begon op het Kruisplein

In Rotterdam is een pro-Palestijnse demonstratie aan de gang. Ook in andere landen zijn zaterdag demonstraties om aandacht te vragen voor Palestijnse vluchtelingen.

Enkele tientallen betogers vertrokken om 10:30 uur bij het verzetsmonument op het Kruisplein voor een protestmars naar het plein voor de Laurenskerk. De protestmars is ook bedoeld om aandacht te vragen en steun uit te spreken voor het ‘recht van terugkeer’. Op 15 mei herdenken Palestijnen de 'Nakba'; Arabisch voor 'catastrofe'. De Nakba staat voor Palestijnen voor de verdrijving in 1948 uit wat zij hun land noemen. Bij de oprichting van de staat Israël verlieten toen zo'n 700 duizend Palestijnen het toenmalige Palestina. De demonstratie in Rotterdam is georganiseerd door de actiegroep Rotterdam voor Gaza. Na afloop vinden bij de Laurenskerk verschillende activiteiten plaats, zoals optredens, lezingen, paneldiscussies en filmvertoningen. Ook in andere landen vindt zaterdag de protestmars 'Great march of return' plaats.