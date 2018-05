Drie keer achter elkaar files door ongelukken op A16

Het regent zaterdag ongelukken op de A16. Aan het begin van de ochtend was er een te hoge vrachtwagen die niet door de Drechttunnel kon. Later waren er twee aanrijdingen.

De te hoge vrachtwagen moest worden weegeleid. Daardoor kwam er een lange file te staan vanaf knooppunt Ridderkerk in de richting van Dordrecht.

De aanrijding die erop volgde, was bij Zwijndrecht, ook in de richting van Dordt. Dit ongeluk veroorzaakte eveneens file.

Kort daarop was er weer een aanrijding in een van de tunnelbuizen naar het zuiden. De buis kon snel worden vrijgemaakt, waardoor de overlast beperkt bleef.

Afsluitingen

Het is dit weekend al drukker dan normaal op de A16, door de afsluiting van de A29 van Rotterdam via de Heinenoordtunnel naar de Hoeksche Waard. Het verkeer naar de Hoeksche Waard wordt omgeleid via de A16 naar de Kiltunnel.

