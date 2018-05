Burgemeester trapt regatta af in de Nieuwe Maas

De Rotterdamse mariniers in actie

Op de Nieuwe Maas vindt deze zaterdagmiddag een roeiwedstrijd plaats. De regatta staat in het teken van het bombardement op Rotterdam in 1940. Ook wordt geld ingezameld voor hulp aan mariniers die met PTSS te kampen hebben.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaf om 13:25 uur op de Admiraliteitskade ter hoogte van het Boerengat het startsein voor de roeiwedstrijd. Er doen achttien boten mee aan de race van 16,65 kilometer.

De roeiers met de naam 'De Zwarte Duivels' vertrekken in het Boerengat aan de Admiraliteitskade en roeien dan onder de Erasmusbrug door naar Katendrecht, door de Rijnhaven naar de Koningshaven onder De Hef door naar het Zuiddiepje.

Bij de haven van IJsselmonde steken de roeiers de Maas over en gaan ze langs de Van Brienenoordbrug terug naar het Boerengat. De winnende sloep wordt daar tegen 15:00 uur verwacht.

Bombardement

Aanstaande maandag is het 78 jaar geleden dat de nazi's bij de aanval op Nederland het centrum van de stad platgooiden. De naam van de sloep is ontleend aan de mariniers die in 1940 een bikkelharde strijd voerden tegen de nazi's bij de Willemsbrug.

De Duitse bezetter gaf de moedig strijdende mariniers de bijnaam 'De Zwarte Duivels'.

In september vertrekt de groep vanuit Vlissingen voor een 150 kilometer lange tocht om in Rotterdam te finishen tijdens de Wereldhavendagen 2018.