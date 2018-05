Deel dit artikel:











Twee vrouwen overvallen man in woning

Een Poolse man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen door twee vrouwen. Dat gebeurde in zijn huis aan de Zwijndrechtsestraat in Rotterdam-Zuid.

Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. De aangifte verloopt moeizaam doordat de Poolse man slecht Nederlands spreekt.