Til Vergeer uit Hoogvliet belde om te vragen:

Altijd als ik bij de Albert Heijn (geen enkele andere plek of winkel) boodschappen doe ben ik heel statisch en krijg ik een schok als ik iets uit de schappen haal, of als ik iemand aanraak. Bij de Albert Heijn weten ze niet hoe het komt. Het maakt niet uit welke schoenen ik aandoe, het gebeurt altijd. Eén keer deed ik mijn schoenen uit en had ik er geen last van. Hoe kan dit?

