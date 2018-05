Zes gewonden door aanrijding bij Brielle, N218 weer vrij

Bij een ongeluk op de N218 ter hoogte van Schrijversdijk bij Brielle zijn zaterdagmiddag zes mensen lichtgewond geraakt. Twee auto’s reden in de richting van Oostvoorne op elkaar. De wagens sloegen om en kwamen op hun kant te liggen. Zeker één slachtoffer kwam bekneld te zitten.

Onder de slachtoffers is volgens de Veiligheidsregio een kind van drie jaar, dat samen met de ouders onderweg was. Hulpverleners zijn met een traumahelikopter en een aantal ambulances uitgerukt. Alle zes gewonden worden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De N218 was een tijd in beide richtingen is afgesloten maar is inmiddels weer vrij.