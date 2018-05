Sterk Neptunus ruim langs DSS

Curaçao Neptunus heeft zaterdag ook in de achtste wedstrijd van dit seizoen in de hoofdklasse de ongeslagen status behouden. De Rotterdamse honkballers hadden weinig moeite met DSS uit Haarlem (9-0).

Benjamin Dille, die zondag zijn vijfhonderdste wedstrijd gaat spelen, begon in de eerste inning direct met een homerun (1-0). DSS kon weinig bolwerken tegen de koploper van de hoofdklasse, die naar mate de wedstrijd verder vorderde in de score uitliep. Neptunus scoorde de zevende inning de meeste punten: vier. In de negende en laatste inning kwam de ploeg van coach Ronald Jaarsma niet eens meer aan slag.

Neptunus behoudt na deze 9-0 overwinning tegen de Haarlemmers de koppositie. De Rotterdammers hebben na acht wedstrijden zestien punten. Zondag gaan de withemden op bezoek bij DSS.