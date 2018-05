Deel dit artikel:











Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis en Jong Sparta in balans amateurvoetbal

Het regionale onderonsje in de tweede divisie tussen Excelsior Maassluis en Jong Sparta is zaterdag in een gelijkspel geëindigd (1-1). Na de rust schoot Ayoub Boukhari de Rotterdammers op voorsprong uit een strafschop, maar Daan Blij maakte namens de thuisploeg vanaf elf meter vlak voor tijd gelijk.

Opvallend gegeven: Jeroen Rijsdijk, die komend seizoen trainer is van Jong Sparta, zat bij de Tricolores op de bank als coach. Hij ziet Excelsior Maassluis op de zevende plek staan met 48 punten uit 32 duels. Jong Sparta is elfde met 43 punten uit evenveel wedstrijden. Barendrecht kreeg op sportpark De Bongerd een pak slaag van Rijnsburgse Boys (1-5). Bas Mourits zette de thuisploeg nog wel aan de leiding, maar de gasten wisten vervolgens nog vijfmaal te scoren. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart is met de vierde plaats een plekje op de ranglijst gezakt en heeft na 32 wedstrijden 55 punten. Derde divisie zaterdag

ASWH kon op bezoek bij Spakenburg geen punten pakken. Het team uit Hendrik-Ido-Ambacht ging met 2-1 onderuit. Peter Verhoeve scoorde namens de gasten. ASWH is na 32 duels twaalfde met 41 punten. Capelle pakte op sportpark 't Slot een puntje tegen Jong FC Twente (1-1). Dave van der Steen maakte namens de thuisploeg het openingsdoelpunt. De groenhemden moeten met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten goedmaken ten opzichte van ONS Sneek, om de veilige veertiende plek te bereiken. Capelle is nu vijftiende met 32 punten, wat zou betekenen dat de ploeg nacompetitie om lijfsbehoud moet spelen. Spijkenisse werd op bezoek bij Jong FC Groningen met een pak slaag naar huis gestuurd (6-0). De groen-witten (27 punten) zijn met de zestiende plaats nog niet zeker van de nacompetitie. ACV, nummer zeventien, is genaderd tot één punt van de ploeg van trainer Peter Wubben. Spijkenisse moet in de laatste twee wedstrijden van de derde divisie deze ploeg onder hen houden om in de play-offs te mogen. Hoofdklasse A

SteDoCo kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen HSV Hoek. Jay-Jay Meierdres maakte het enige doelpunt voor de thuisploeg. De ploeg uit Hoornaar strijdt nog om de tweede en derde plaats en heeft als nummer drie van de competitie na 28 duels 54 punten. Zwaluwen boekte op bezoek bij Nootdorp een 2-1 overwinning. Namens de Vlaardingers scoorden Sten Wever en Erwin de Groot. De zwart-witten vinden zichzelf na 28 wedstrijden terug op de negende plaats met 39 punten. Smitshoek verloor in Katwijk op bezoek bij FC Rijnvogels (4-2). Laurens Visser en Damien van den Oever scoorden namens de gasten uit Barendrecht. Het team van trainer Richard Middelkoop is met nog drie wedstrijden te gaan nog niet veilig. Smitshoek is twaalfde met 28 punten. Rijsoord kon thuis niet winnen van de gedegradeerde hekkensluiter Argon (0-2). De ploeg uit Ridderkerk is veertiende met 25 punten uit 28 duels en strijdt tegen degradatie, net als 'buur' RVVH. De blauw-witten gingen met 4-0 eraf bij kampioen Noordwijk. RVVH staat een plekje onder Rijsoord met 24 punten uit evenveel duels.