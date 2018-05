Burgemeester Aboutaleb viert 50-jarig bestaan Portugees centrum

Burgemeester Ahmed Aboutaled was zaterdagmiddag in het Portugese Centrum aan de 's Gravendijkwal. Daar werd stilgestaan bij het feit dat dit centrum 50 jaar geleden werd geopend door Rotterdamse oud-burgemeester André van der Louw.

De bijeenkomst werd ook bijgewoond de Portugese ambassadeur in Nederland. Het Portugese Centrum is een ontmoetingsplek voor onder anderen Portugezen en Kaapverdianen die in Rotterdam en omgeving wonen.

Naar eigen zeggen zijn Portugezen de oorspronkelijke gebruikers, maar is het inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor Rotterdammers met roots in Portugal, Spanje, Kaapverdië, Angola, Mozambique, Brazillië, Guinee, Zuid-Amerika en autochtone Rotterdammers. Het centrum krijgt geen subsidie maar draait op eigen kracht.