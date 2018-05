Deel dit artikel:











Van Drongelen met HSV gedegradeerd uit Bundesliga Rick van Drongelen voor het logo van HSV

Rick van Drongelen is zaterdag met zijn Duitse club HSV gezakt naar het tweede niveau. De ploeg uit Hamburg won in eigen huis met 2-1 van Borussia Mönchengladbach, maar dat was niet voldoende om rechtstreekse degradatie te vermijden. Wolfsburg versloeg hekkensluiter 1. FC Köln, waardoor handhaving voor Die Rothosen niet meer mogelijk was.

In de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach zat Van Drongelen negentig minuten op de bank. De wedstrijd werd in de slotfase even stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld, afkomstig van teleurgestelde HSV-fans. Afgelopen zomer transfereerde de verdediger van Sparta naar de Duitse club, die nu voor het eerst sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 is gedegradeerd. 55 jaar geleden werd dit hoogste niveau van Duitsland opgezet.