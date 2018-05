Deel dit artikel:











Cricket: Sparta derbywinnaar, makkelijke middag voor VOC Cricket

De cricketers van Sparta hebben zaterdag in de topklasse goede zaken gedaan op bezoek bij Punjab. De formatie uit Capelle aan den IJssel ging als eerste aan bat en zette na 50 overs een knappe 222 runs op het scorebord (8 out). De Rotterdammers kwamen daarna niet verder dan 142 runs (all out).

VOC beleefde tegen Quick een gemakkelijke middag. De Haagse bezoekers begonnen met batten en kwamen maar tot 63 runs (all out). Het was daarna voor de Rotterdammers een koud kunstje om die score te overtreffen: 65/0. VOC won dus met 10 wickets. Sparta en VOC hebben na drie wedstrijden vier punten en staan in het linkerrijtje. Punjab is hekkensluiter met geen enkel punt. Zondag kan Excelsior '20 op bezoek bij Dosti in Amsterdam alleen de koppositie pakken.