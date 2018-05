Nelom over degradatiestrijd Sparta: 'Alleen resultaat telt'

Sparta is gewaarschuwd voor zondag als FC Dordrecht op Het Kasteel langskomt voor de terugwedstrijd in de nacompetitie. Ondanks de goede uitgangspositie voor de Rotterdammers (2-1), weten ook zij wat de Schapenkoppen vorige week tegen SC Cambuur hebben gedaan. "Er is nog niks gespeeld", zegt Miquel Nelom.

"Het spel maakt momenteel niet uit", aldus de linksback, die graag naar het buitenland wil vertrekken. "Alleen het resultaat telt. We moeten ervoor zorgen dat we erin blijven." In het verleden speelde Nelom met Excelsior al degradatievoetbal, dus weet de vleugelverdediger wat hij in deze competitie kan verwachten.

De voormalig speler van Feyenoord is 'redelijk tevreden' over het halfjaar bij Sparta. "Als de club erin blijft, dan hou ik er een goed gevoel aan over", vertelt Nelom, die de kritiek van trainer Dick Advocaat op hem begrijpt. "Mijn doelen zijn er niet altijd even goed uitgekomen, maar ik doe wat ik kan."

Wat Nelom nog meer over de degradatiestrijd van Sparta en zijn toekomst te vertellen had, zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.