Rotterdam Basketbal op randje van uitschakeling 20180512_RotterdamBasketbal2

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft zaterdag ook de derde wedstrijd in de best-of-seven in de halve finale om het landskampioenschap niet gewonnen. De Rotterdammers gingen op bezoek bij Donar in Groningen met 98-74, waardoor de regerend landskampioen met een 3-0 stand aan één zege genoeg heeft voor een finaleplaats.

Rotterdam Basketbal kon in het eerste kwart nog goed mee met Donar. Sterker nog, de gasten sloten dat met een voorsprong af (14-15). Maar de Groningers trokken de stand in het tweede kwart naar zich toe. De Rotterdamse basketballers gingen uiteindelijk rusten met een 41-36 achterstand. Na 'de thee' bleek Donar veel sterker. In het derde kwart sloeg de landskampioen een gat van vijftien punten (69-54). Rotterdam Basketbal kon in het vierde en laatste kwart die achterstand niet meer goedmaken en verloor met 98-74. Komende dinsdag is in het Topsportcentrum het vierde duel tussen Rotterdam Basketbal en Donar.