'Ik heb mensen dood zien vallen van de honger'

De 100-jarige Nel Luttjehuizen uit Rotterdam fietste tijdens de hongerwinter iedere week naar de Hoeksche Waard om eten te halen. Haar verhaal over de hongertochten kreeg een prijs in de wedstrijd Rotterdam Schrijft.

Het verhaal is geschreven door Marieke Schouten. Nel Luttjehuizen is haar oudtante. "Ik kende haar als kind altijd als een deftige dame. Toen ze me vertelde hoeveel risico ze heeft genomen, hoeveel gevaar ze liep tijdens haar tochten om eten te halen, vond ik dat haar verhaal moest worden doorgegeven."

Nel is 27 jaar tijdens de hongerwinter. Ze is getrouwd met Jan, die na een razzia heeft weten te ontsnappen. Hij moet onderduiken. En er is steeds minder te eten in Rotterdam. Daarom gaat Nel er iedere week op uit, op een fiets met houten banden.

"Het was een gevaarlijke tocht, waarbij je steeds langs Duitse posten moest", herinnert Nel zich. "Maar de honger maakt je roekeloos. Ik koos als het even kon kleine aardappeltjes uit. Dan zei ik tegen de Duitsers dat het spruitjes waren. Want die pakten ze niet af."

Het verhaal dat Marieke schreef, gaat over een angstige nacht in een aardappelveld. "Vanwege de spertijd moest ik vaak in de Hoeksche Waard overnachten", zegt Nel. "Als het kon, sliep ik in een stal, lekker warm bij de koeien. Maar lukte dat niet, dan sliep ik buiten."

Tijdens zo'n nacht werd ze opgezocht door een man, die aanbood haar te helpen. "Maar daar wilde hij wel iets voor terug", zegt Nel verontwaardigd. "De viezerik! Gelukkig had ik in het donker zijn stem herkend, want 's middags had hij me de weg gewezen in het dorp. 'Als je me met één hand aanraakt dan weet morgen heel het dorp het', siste ik hem toe. Als een haas nam hij de benen."

Ze is er trots op dat haar verhaal nu in het boek staat. En trots op Marieke. "Jonge mensen weten niet wat oorlog is. Hoe het je verandert. Het is geweldig dat Marieke het zo mooi heeft opgeschreven."