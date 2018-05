Deel dit artikel:











Waarom een aantal gebouwen zaterdagavond blauw verlicht is Foto: Politie Foto: Jiska Spoel

Wie zaterdagavond in Rotterdam niet naar het beeldscherm in de woonkamer kijkt maar naar buiten, kan een aantal gebouwen blauw verlicht zien worden. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor 17 miljoen mensen wereldwijd die aan Myalgische Encefalomyelitis (ME) lijden.

Blauw is de kleur van het ME-awareness-lintje. De actiegroep #MillionsMissing Holland vraagt met de blauw verlichte gebouwen aandacht voor onder andere meer onderzoek naar de ziekte. De Erasmusbrug, de Euromast, de Hofpleinfontein en ook het politiebureau aan de Boezemsingel doen in Rotterdam mee met de actie. In Barendrecht is het gebouw van bedrijf Nedelko zaterdagavond blauw verlicht.