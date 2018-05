Terugkijken: het nieuwe politieke programma van RTV Rijnmond

Politiek010 is het nieuwe politieke programma van RTV Rijnmond. Verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet praten je bij over de Rotterdamse politiek.

In de eerste aflevering: een alarmerend rapport over daklozenopvang in Rotterdam, renovatie van de stadswinkel aan de Coolsingel, burgemeester Aboutaleb naar New York om te praten over duurzame steden, met Derek Otte naar Brussel en een update over de coalitieonderhandelingen.

Hier kijk je Politiek010 terug: