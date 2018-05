Politie vindt drugs en messen bij preventief fouilleren in Rotterdam-Zuid

Bij preventief fouilleeracties in Rotterdam-Zuid heeft de politie onder meer harddrugs, softdrugs en messen in beslag genomen. De acties waren op donderdag en vrijdag.

Op het Cor Kieboomplein hielden agenten donderdag twee Rotterdammers van 21 en 25 jaar aan. Het duo had een grote hoeveelheid harddrugs in de auto. De drugs en de wagen zijn in beslag genomen.

Een dag later was het raak op de Hordijk. Daar werden vier messen, een honkbalknuppel en (soft)drugs gevonden. In totaal controleerde de politie vrijdag 27 auto's en 55 personen.

Preventief fouilleeracties gebeuren in gebieden waarin geregeld wapens worden gebruikt. Er is vooraf toestemming nodig van een officier van justitie.