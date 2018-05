RijnmondExamenkoorts (1): Jelle ruikt geld

Nog een nachtje slapen (of wakker liggen) en dan beginnen voor middelbare scholieren de centrale examens. Maandag staan Nederlands (vmbo), natuurkunde (havo) en wiskunde (vwo) op het programma. Voor de 17-jarige Jelle Knibbe kan het een lucratief dagje worden.

De vwo'er uit Capelle aan den IJssel heeft een weddenschap afgesloten met zijn wiskundedocent. Haalt hij een 10 als eindcijfer dan krijgt hij 250 euro.

"Het is voor mij wel makkelijker om goede cijfers te halen dan voor mijn klasgenoten. Maar die tien is wel wat extra's, dus daar ben ik nu wel hard voor aan het leren."

Jelle staat nu een 9,2 voor wiskunde. Dat betekent dat hij een 9,8 moet binnenslepen voor die 10 op zijn eindlijst.

Aan ambities heeft de Capellenaar sowieso geen gebrek. Zijn streven is cum laude slagen. En daarvoor moet hij voor alle vakken een 8 of hoger scoren. Dat is te doen, zegt Jelle. Maar dan moet kat Aslan hem wel laten studeren en - pfft - niet steeds op zijn boeken gaan zitten.



Intussen houdt Mitzi zichzelf op de been met zoetigheid.

En schept Joanne met kleine papiertjes orde in de informatieberg.

Enneh.... iemand nog een geodriehoek van de Hema toevallig?

