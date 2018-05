Fietsen op Flakkee voor grotere kans op overleven hersenkanker

De start van de Vrienden van Carmen Classic in Middelharnis

Ruim 200 wielrenners hebben zaterdag op Goeree-Overflakkee geld bij elkaar gefietst voor onderzoek naar hersentumoren. De ‘Vrienden van Carmen Classic’ leverde in totaal iets meer dan zevenduizend euro op.

Het gelijknamige wielerteam ‘Vrienden van Carmen’ werd opgericht nadat Carmen Kievit uit Sommelsdijk ziek werd. Ze overleed drie jaar geleden op 25-jarige leeftijd.

Daaf, de vader van Carmen, begon het wielrennersteam in 2014, later werd het ook een stichting. “Carmen gaf nooit op en ging er altijd voor. Dat geeft ons ook de drive om dit te doen”, aldus Daaf Kievit.

Met verschillende acties wordt geld opgehaald voor de Stichting Stop Hersentumoren. Ook bij de Classic gaat 70 procent van de opbrengst naar dit doel. Het overige deel is voor de afdeling oncologie van het Van Weel Bethesdaziekenhuis in Dirksland.

Het was de vierde keer dat de ‘Vrienden van Carmen Classic’ werd gereden. Het gaat om een wielertourtocht van 100 kilometer. Het is een bijzondere, emotionele dag voor alle mensen om Carmen heen. “Carmen is altijd bij ons, ze reist overal met ons mee naartoe.”