Bibberend Sparta schakelt Dordrecht uit in play-offs

Sparta heeft zich zondag op Het Kasteel geplaatst voor de finale van de play-offs om een eredivisieticket. De Rotterdammers speelden tegen FC Dordrecht met 2-2 gelijk. De eerste wedstrijd was al geëindigd in een 2-1 overwinning voor Sparta.

Het duel begon voor Sparta dramatisch. FC Dordrecht startte fel en kon Sparta zijn wil opleggen. Zo kon oud-Spartaan Daniël Breedijk dwars door de verdediging van Sparta heen lopen en gde bal op Denis Mahmudov geven. Hij haalde uit en zag zijn schot via een Spartaans been binnenvallen.

Het spelbeeld veranderde daarna niet heel erg. Matig voetbal in combinatie met strijd leverde geen onderhoudende, maar wel een spannende wedstrijd op. In de 26e minuut blunderde de derde doelman van Sparta, Leonard Nienhuis, opzichtig. Hij liet een afgeslagen voorzet los en daar kon Jeremy Clijntje goed van profiteren (0-2).

Sparta bovenliggende partij

Na rust kantelde het wedstrijdbeeld. Sparta-trainer Dick Advocaat wisselde goed en zag zijn ploeg beter voetballen. Exponent van de jeugdopleiding, Deroy Duarte, bevestigde dat beeld in de 57e minuut. Fred Friday hield de bal links in het strafschopgebied goed bij zich en legde de bal opzij. Duarte zocht naar zijn linkerbeen, haalde uit en zag zijn bal, via de paal, in het doel van doelman Bryan Lanssen belanden.

Na de aansluitingstreffer ging Sparta door waar het gebleven was. Het creëerde onder andere kansen via Stijn Spierings en Robert Mühren. Laatstgenoemde wist uiteindelijk de 2-2 binnen te schieten. Na een goede tackle van Deroy Duarte kwam Friday in kansrijke positie. Hij gaf de bal voor op Robert Mühren die in drie instanties liggend binnen kon schieten.

Mislukt slotoffensief

FC Dordrecht deed er in het laatste kwartier alles aan om de 2-3 nog te forceren, maar het lukte de ploeg van Gèrard de Nooijer niet meer om tot scoren te komen. Door de nederlaag is FC Dordrecht uitgeschakeld in de play-offs en neemt Sparta het in de finale op tegen FC Emmen. Donderdag trappen de Rotterdammers in Emmen om half 7 af. Zondag is de return op Het Kasteel.

Opstelling Sparta

Nienhuis; Floranus, Fischer, Vriends, Nelom; Dougall, Duarte, Sanusi, Mühren; Friday, Alhaft

Opstelling FC Dordrecht

Janssen; Stankov, Amevor, Breedijk, Bannani; Kok, Mahmudov, Hamer; Calcan, Arias, Cijntje

Scoreverloop

7' 0-1 Denis Mahmudov26' 0-2 Jeremy Cijntje57' 1-2 Deroy Duarte77' 2-2 Robert Mühren