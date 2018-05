Stadionplannen Sparta gaan ook door bij degradatie

De plannen van Sparta om Het Kasteel te verbouwen gaan ook door bij degradatie. Dat meldt Hans van Heelsbergen, eigenaar van Het Kasteel, tegenover RTV Rijnmond. Door het veld iets te laten zakken, komt er plek vrij voor tweeduizend nieuwe zitplaatsen.

Van Heelsbergen houdt zich bezig met de plannen om het stadion te verbouwen. "Dat hebben we wel gedaan met de bedoeling om in de eredivisie te blijven, anders schiet dat niet op. Maar ook al zouden we naar de eerste divisie gaan, dan gaan die plannen gewoon door."

Er komen volgens de plannen zo'n tweeduizend zitplaatsen bij. "We gaan het veld laten zakken en rondom het veld komen stoeltjes. We gaan het gebouw hier ook vergroten, een gedeelte wordt dicht gebouwd. Op de kopse kanten worden aan allebei de kanten het gebouw van 340 vierkante meter opgetrokken met vier etages."

Luister hierboven heel het interview met Hans van Heelsbergen.