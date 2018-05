Verkeersruzie loopt uit op steekpartij

Een verkeersruzie is behoorlijk uit de hand gelopen. In totaal zeven mensen werden opgepakt, onder wie twee Rotterdammers.

De matpartij speelde zich af in Oss. Daar botsten zaterdagavond twee auto's op elkaar. Direct sloeg de vlam in de pan tussen de inzittenden. Er vielen over en weer klappen, waarna een van de auto's met vier inzittenden wegreed.

Agenten wisten de auto even verderop klem te rijden. Iedereen werd aangehouden. Twee Rotterdammers van 22 en 34 jaar, een 23-jarige Delftenaar en even oude man zonder vaste woonplaats. Een van hen moest met meerdere steekwonden voor behandeling naar het ziekenhuis. Daarna is ook hij de cel ingegaan.

Ook de drie inzittenden van de andere auto zijn aangehouden. Twee Drutenaren van 20 en 21 jaar. De politie is nog bezig met het onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de rol van de verdachten.