Advocaat over Sparta-Dordrecht: 'In tweede helft konden we er vier of vijf maken'

Sparta heeft zich zondag op Het Kasteel geplaatst voor de finale van de play-offs om een eredivisieticket. De Rotterdammers speelden tegen FC Dordrecht met 2-2 gelijk. Sparta-trainer Dick Advocaat baalde na afloop vooral over de eerste helft.

"Het was irritant hoe we speelden. We waren overal te laat", begint hij tegenover RTV Rijnmond. "We geven weer makkelijk twee goals weg wat op dit niveau niet kan. Het was totaal niet goed. De tweede helft hebben ze het goed gedaan. Iedere bal was er strijd.

De bal ging er eerst nog niet in; we hadden een goede kans met Alhaft, die iets te laat was. Maar daarna hadden we steeds meer de controle en overwicht. Toen kwamen ook de kansen en we hadden er wel vier of vijf kunnen maken."

Halverwege dacht Advocaat nog niet aan degradatie. "De druk werd zo groot op Dordrecht, ze konden het niet meer belopen. Toen hebben we het goed uitgespeeld."

Kijk hierboven heel het interview met Advocaat.