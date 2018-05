Aanvaring Nieuwe Maas: 'watertaxi vaart veel te snel'

Er moet wat gebeuren tegen de hoge snelheid van de watertaxi op de Nieuwe Maas. Die oproep doet Marjolijn van Kooij, nadat haar schoonvader zaterdag met zijn sloep werd overvaren door een aanstormende watertaxi. De schipper en tien opvarenden sloegen door de enorme klap overboord.

"Mijn schoonvader was bezig met een rondvaart en wilde gaan oversteken vanaf de cruiseterminal naar de Leuvehaven", zegt Van Kooij. "De weg was vrij. Hij is gaan oversteken en toen kwam er ineens een watertaxi aanvaren."

Met hoge snelheid ramde de watertaxi de houten sloep. "Er was grote paniek, zeker omdat de watertaxi aan de achterkant binnensloeg, de plek waar de schipper zat en enkele andere passagiers."

De hulpdiensten rukten met veel mensen en materieel uit. Ook particulieren hielpen mee om iedereen snel op het droge te krijgen. Drie opvarenden liepen botbreuken op.

Cowboys

Volgens Van Kooij is de snelheid van de watertaxi veel te hoog. "Het was gewoon wachten op een ongeluk. Het kan gewoon niet als het zo druk is op de Maas, zeker op zomerse dagen. Daar zal iets aan gedaan moeten worden."

Een schippers van een andere rondvaartboot beaamt dat. "Het zijn gewoon cowboys, klaar. Cowboys met een bootje", zegt Willem Post, ooit schipper op eenzelfde soort motorsloep.

"Wij willen onze mensen keurig netjes laten genieten van Rotterdam. Ik ben een ware ambassadeur van de stad en wij moeten stoppen met varen want we kunnen zo niet door."

Vaarregels

Havenmeester Rene de Vries zou graag zien dat iedereen zich aan de regels blijft houden. "We zien het aantal passagiersdiensten toenemen in de Rotterdamse haven. Ik heb vorige maand een brief geschreven aan alle aanbieders dat ik dit jaar strikt ga toezien op het naleven van de vaarregels."

Watertaxi-eigenaar Daan van der Haven laat weten geschrokken te zijn van het ongeval en benadrukt dat zijn schippers veiligheid zeer hoog in het vaandel hebben staan. "Ze realiseren zich als geen ander dat met passagiers varen een hele grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt."

De Zeehavenpolitie doet nog onderzoek naar de toedracht van de botsing.