De Nooijer over uitschakeling Dordrecht: 'Dit is doodzonde'

FC Dordrecht werd zondagmiddag uitgeschakeld in de strijd om promotie naar de eredivisie. De Schapenkoppen kwamen tegen Sparta nog wel op een 2-0 voorsprong, maar zagen die in de tweede helft verdwijnen door goals van Duarte en Mühren. Dordrecht-trainer Gèrard de Nooijer baalt na afloop, maar zag ook dat zijn ploeg er alles aan gedaan heeft.

"Ik heb in de rust gezegd dat we 45 minuten af waren van de finale. Dan moet je alles geven en dat hebben we ook gedaan. We hebben wel geluk gehad de tweede helft, ze hadden genoeg kansen en Bryan keepte fantastisch. Maar voor de 1-2 hadden we met Mahmudov de kans om op 0-3 te komen en dan was het klaar geweest. Het is niet anders, maar dit is doodzonde."

De Nooijer ergerde zich tijdens de wedstrijd aan het onsportieve gedrag van Sparta, dat soms de bal niet teruggaf na een blessure. "Dit hoort er niet bij. Op welk niveau moet dat wel horen dan? Je kan hem gewoon teruggeven toch? Dat is de keuze die zij maken, maar daar irriteer ik me wel aan."

