Gestoken man in Rotterdams ziekenhuis

Een man heeft zich zondagavond met een steekwond gemeld in het Maasstad Ziekenhuis.

Volgens getuigen speelde de steekpartij zich mogelijk af op het parkeerterrein van het ziekenhuis tussen het slachtoffer en een man in een rolstoel. De politie kan dat niet bevestigen.

"Op dit moment is alleen duidelijk dat er vermoedelijk een vechtpartij aan vooraf is gegaan", aldus een politiewoordvoerder. "Waar deze plaatsvond en over de toedracht is nog veel onduidelijk."

In de buurt van het Rotterdamse ziekenhuis heeft de politie sporenonderzoek gedaan.