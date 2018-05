Leegstand in Rotterdam het hoogst van de grote steden

Een op de zeven kantoren in Rotterdam staat leeg. Dat is naar verhouding verreweg het meeste van de vier grote steden, blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur Savills.

Waar in Rotterdam 15,1 procent van de kantoorpanden leeg staat, is dat in Amsterdam 6,7 procent. Ook in Den Haag (8,3 procent) en Utrecht (8,1 procent) is de leegstand een stuk minder. Het landelijk gemiddelde ligt op 13,8 procent.

Volgens Savills komt het hogere percentage leegstand in Rotterdam doordat de stad later is begonnen met het ombouwen van kantoren tot woningen dan de andere grote steden.