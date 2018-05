Rotterdam herdenkt bombardement op de stad

Rotterdam staat maandag stil bij het bombardement op de stad 78 jaar geleden. Daarbij kwamen zo'n 850 mensen om en raakten 80 duizend mensen dakloos. Tussen 13:29 uur en 13:39 luiden de kerkklokken binnen de brandgrens tien minuten achter elkaar om de duur van het bombardement te herinneren.

De herdenking vindt op verschillende locaties plaats. Eerst legde burgemeester Ahmed Aboutaleb om 10:00 uur een krans bij het monument aan de Statenweg, tegenover het huis op nummer 147. In die woning kreeg Rotterdam op 14 mei 1940 het Duitse ultimatum overhandigd waarin stond dat de stad zich moest overgeven aan de Duitsers.

Burgemeester Aboutaleb vertelde daar in zijn toespraak hoe trots Rotterdammers zijn op hun mooie stad. Ook vond hij het mooi dat Duitse toeristen de stad bezoeken en misschien niet altijd weten wat er is gebeurd in de oorlog, maar dat dat ook niet erg is. "Het is niet goed om de oorlog altijd maar in je hart te dragen. En vergeven is fantastisch, maar vergeten niet."

Tijdens de herdenking bij de Statenweg lazen leerlingen uit groep 6 van de Daltonschool ook gedichten voor.

Centrale herdenking

Rond het middaguur was een bijeenkomst in de Laurenskerk met een toespraak van theoloog Bas van den Berg en een wandeling richting Plein 1940.

Daar volgde - om 13:00 uur - de centrale herdenking bij het monument 'De Verwoeste Stad' van Ossip Zadkine. De burgemeester legde een krans en de kerkklokken werden tien minuten lang geluid om de duur van het bombardement te herdenken. Onder andere het Marinierskapel en stadsdichter Derek Otte waren aanwezig.

Bekijk de rest van het programma voor 14 mei op de website van de gemeente.