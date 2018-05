Kuyt en Sparta-FC Dordrecht in Sportclub Rijnmond

Deel dit artikel:











Voetbal voert de boventoon in een nieuwe aflevering van Sportclub Rijnmond. In ons wekelijkse sportprogramma besteden we onder andere aandacht aan Dirk Kuyt. Het Feyenoord-icoon presenteert maandag zijn nieuwe boek en RTV Rijnmond Sport is bij de signeersessie.

Ook zie je in Sportclub Rijnmond een uitgebreide reportage van de nacompetitiewedstrijd tussen Sparta en FC Dordrecht. De Kasteelclub haalde zondag de finale van de play-offs ten koste van de Schapenkoppen en gaat het nu opnemen tegen FC Emmen in de degradatiestrijd. Bovendien zenden we een wedstrijdverslag uit van de 'mini-Klassieker' tussen Feyenoord O19 en Ajax O19, die zaterdagmiddag op Varkenoord werd gespeeld. Verder zie je een portret van Joël Zwarts, die eerder dit seizoen een profcontract tekende bij de Rotterdammers. Sportclub Rijnmond begint rond 17:15 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald. Uiteraard zijn de losse items later op de dag terug te zien op onze kanalen.