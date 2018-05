Deel dit artikel:











Ravage op Varkenoordseviaduct na crash Foto: Arian de Wit

Een auto is maandagochtend vroeg over de kop geslagen op het Varkenoordseviaduct in Rotterdam-Feijenoord. Toen de politie bij de auto aankwam, zat er niemand in.

Het ongeluk heeft een grote ravage achtergelaten, meldt de politie. "Overal op de weg lagen stukken van het voertuig." De auto had een paal van de tramgeleider geraakt en sloeg toen over de kop. De halve voorzijde van het voertuig lag bij deze paal; de rest van de auto lag zo'n 85 meter verder op de tramrails. Een getuige meldde dat hij een persoon uit de auto had zien komen. Deze persoon was weggerend in de richting van de Laan op Zuid. Daar aangekomen troffen agenten een 29-jarige Poolse man aan met een bebloed hoofd. Hij bekende de bestuurder te zijn. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, was onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden.