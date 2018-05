Maasstad Ziekenhuis bevriest niertumor met nieuwe techniek

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een nieuwe techniek om nierkanker te behandelen. De zogeheten cryo-ablatie is inmiddels bij twee patiënten succesvol uitgevoerd.

Patiënten kunnen door de nieuwe techniek sneller herstellen, omdat ze geen chirurgische ingreep hoeven te ondergaan. Bij de behandeling wordt de tumor bevroren, waardoor de tumorcellen afsterven.

Dat gebeurt met dunne naalden die worden ingebracht in de tumor. De naalden worden vervolgens heel koud gemaakt zodat het gezwel bevriest. Daardoor blijft ook de rest van de nier gespaard. Het lichaam ruimt vervolgens zelf de afgestorven cellen op.

Om de tumor en het ijs tijdens de ingreep nauwkeurig te kunnen zien, vindt de behandeling plaats onder de CT-scan. De ingreep kan niet bij iedere patiënt worden uitgevoerd; de tumor moet kleiner zijn dan 4 centimeter, of voor de patiënt moet een andere soort operatie, onder volledige narcose, een te zware ingreep zijn.

Een cryo-ablatie wordt alleen uitgevoerd in een aantal gespecialiseerde centra in Nederland. Het Maasstad Ziekenhuis is de eerste in de regio die de behandeling aanbiedt.