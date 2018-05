Deel dit artikel:











Maak kanker kansloos met RTV Rijnmond en Daniel den Hoed Margot Bleeker

RTV Rijnmond en het Daniel den Hoed Fonds komen vanaf maandag in actie in de strijd tegen kanker. We gaan samen geld inzamelen voor een elektronenmicroscoop, waardoor cellen beter dan ooit onderzocht kunnen worden.

Aanleiding voor de actie is de verhuizing van de Daniel den Hoed-kliniek. De kliniek zat aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord, maar verhuist maandag naar de hoofdlocatie van het Erasmus MC aan de 's-Gravendijkwal. "Dit is een prachtige aanleiding om met heel Rijnmond actie te voeren", legt Margot Bleeker, development director van het Erasmus MC, uit. "De enige manier om kanker te behandelen, is wetenschappelijk onderzoek. Met een elektronenmicroscop kunnen we beter onderzoek doen." Met de microscoop kan vernieuwend onderzoek worden gedaan. De cellen en de daarin aanwezige moleculen kunnen veel gedetailleerder worden bekeken dan bij microscopen die werken met gewoon licht. Actie voeren

Maar hoe wordt er actie gevoerd? "Je kunt zelf actie voeren, maar wij organiseren ook acties en bekende Rotterdammers doen ook mee", vertelt Bleeker. Zo organiseert een verpleegkundige van het Erasmus MC een salsa-workshop op het Stadhuisplein, kun je taarten bakken én kopen of kun je meedoen met de Tour de Rotterdam op 23 juni. "De opbrengsten zijn allemaal voor dat apparaat". Ook bekende Rotterdammers dragen een steentje bij. John de Wolf organiseert bijvoorbeeld bootcamps en bij de mannen van kapsalon Schorem kan je je haar laten scheren en een selfie maken. Ook Sjoerd Pleijsier, Holland Casino en schoonmaakbedrijf Hago komen in actie. De campagne loopt tot en met 23 juni 2018. Dan zal de afsluiting plaatsvinden tijdens de wielertocht Tour de Rotterdam, die dit jaar ook geheel in het teken staat van het Daniel den Hoed Fonds. Kijk voor meer informatie op de speciale actiepagina .