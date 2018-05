'Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaars, maar gelukkig kun je er iets tegen doen'

Eén op de zes werknemers loopt het risico om ziek te worden, omdat zij tijdens het werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Dat meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maandag wordt in Rotterdam een campagne afgetrapt over veilig werken met gevaarlijke stoffen. “Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaars. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen afneemt", zegt Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In contact komen met gevaarlijke stoffen kan leiden tot ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting bijna drieduizend mensen door gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613.

Vaak gaat het om stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken, of waarvan je misschien in eerste instantie niet verwacht dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijke stoffen op bouwplaatsen, houtstof in meubelmakerijen, meel in bakkerijen, dieselrook in garages en lasrook in metaalbedrijven.

Kick-off

Staatssecretaris Van Ark houdt maandag een toespraak tijdens de kick-off in de Maassilo in Rotterdam en brengt voorafgaand een bezoek aan de werkplaats van autobedrijf Ames in Dordrecht.

In die werkplaats zijn maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers te verbeteren, legt werkplaatschef Paul Ligthart uit. “Om te voorkomen dat onze medewerkers dieselrook inademen bijvoorbeeld, wordt bij het binnen- en naar buitenrijden van een auto in de garage een roetfilter geplaatst."

Tijdens onderhoud en reparatie van de auto’s wordt een afzuiger op de uitlaat gezet. "Zo worden de uitlaatgassen veilig afgevoerd en blijft dieselrook niet in de werkplaats hangen.”

"De gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen zijn ernstig", zegt de staatssecretaris. "Alleen merk je die gevolgen pas op de langere termijn. Gelukkig kun je er iets tegen doen. Daar gaat deze campagne over.”