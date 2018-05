Deel dit artikel:











Kuikentjes gered uit waterkolk in Vlaardingen Foto: Ginopress

Drie kuikentjes in Vlaardingen hebben het maandagochtend even zonder hun moeder moeten stellen. De kuikentjes zaten vast in een waterkolk op de Billitonlaan in Vlaardingen, terwijl moeder een eindje verderop met smart op haar kinderen zat te wachten.

De kuikentjes zijn door de brandweer en dierenambulance uit hun benarde positie bevrijd. Daarvoor moest wel de lunch van één van de redders in nood opgeofferd worden om de diertjes te kunnen lokken. De kuikentjes zijn inmiddels herenigd met hun moeder.