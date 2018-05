Dordtse lego-fanaat werkte vijf maanden aan Waldorf & Statler

Dordtenaar Alex de Jong heeft met tienduizend lego-steentjes de personages Waldorf & Statler nagemaakt. Hij werkte vijf maanden lang aan de twee mopperkonten die in The Muppet Show altijd op het balkon zitten.

Zijn creatie ging eind vorig jaar naar een lego-beurs in Portugal, maar is nu na allerlei omzwervingen terug bij hem thuis in Dordrecht. "Mijn mooiste tot nu toe", zegt De Jong over zijn bouwwerk dat geheel uit originele steentjes is opgebouwd.

"Veel mensen denken dat ik er aan geknutseld heb, of lego gevraagd heb om speciale stukjes te leveren, maar da's echt niet zo", bezweert hij. "De grootste uitdaging van elk project is het gezicht. Je moet meteen zien om wie het gaat."

Showroom

Bij Waldorf en Statler is dat uitstekend geslaagd, maar in de huiskamer van De Jong - die veel weg heeft van een showroom - zijn tal van Muppet-, Disney- en andere figuren te bewonderen in allerlei maten.

"Ik heb Frans Bauer zelfs een keer op ware grootte gemaakt. Zittend op een bankje. Daar kun je naast gaan zitten en samen met hem op de foto. Lego heeft Frans overgenomen, die toert nu door het hele land", vertelt De Jong.

Als kind was hij al idolaat van lego: "Dat zakte later weg, maar kwam twaalf jaar geleden plots weer terug. Ik zag iets moois en m'n vrouw moedigde me aan om het gewoon te kopen. Sindsdien ben ik weer helemaal aan deze hobby verslingerd".

Zijn hobby gaat gelukkig nog niet ten koste van zijn gezin: "Voor vrouw en kind heb ik tijd, voor lego máák ik tijd", verduidelijkt de Dordtenaar.

Tinker Bell

Zijn volgende project wordt Tinker Bell, de fee uit Peter Pan: "Die hoop ik in oktober af te hebben, dan kan ze mee naar de grote lego-beurs in Utrecht."

Wie niet zo lang wil wachten om de werken van De Jong te zien, kan ook terecht op een beurs in Nieuw Vennep (19-21 mei) en op de modelbouwshow tijdens Dordt in Stoom, op 26 en 27 mei.