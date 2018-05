Kuyt ziet biografie niet als afrekening met Feyenoord-trainer Gio

Het boek Het geloof in succes over Feyenoord-icoon Dirk Kuyt is maandagochtend op de Coolsingel gepresenteerd. Precies een jaar geleden werd de Katwijker met de Rotterdammers landskampioen. Over de weg naar die titel liet de voormalig aanvoerder van Feyenoord een boek schrijven door journalist Jaap de Groot.

In het boek is Kuyt uitgesproken. "Ik denk dat nu het moment is om je kwetsbaar op te stellen. Dat je dingen vertelt die je nooit in de media zou brengen", zegt de oud-international. "Ik heb van de afgelopen twee jaar veel geleerd. Het heeft veel met me gedaan."

'Kwetsbaar op mezelf, maar ook kritisch op trainer Gio'

Kuyt is hard voor zijn voormalig teamgenoot en oude trainer Giovanni van Bronckhorst, die hem in het kampioensjaar van Feyenoord meermaals op de bank zette. Hij ziet zijn biografie niet als een afrekening richting de huidige trainer van de Rotterdammers. "In het boek stel ik mezelf kwetsbaar op, maar ik ben ook kritisch naar hem. Ik geef goed aan dat ik hem een goede trainer vind."

Toen Van Bronckhorst trainer van Feyenoord werd in 2015, snapte Kuyt dat de verhouding tussen de twee zou veranderen. "Ik heb absoluut geen problemen met Van Bronckhorst. Ik denk dat het andersom ook goed is. We hebben veel respect voor elkaar." Kuyt zegt 'nul rancune' te hebben richting zijn oude coach. "Maar ik heb wel een aantal keer aangegeven wanneer ik teleurgesteld was en wanneer Van Bronckhorst het goed deed."

'Niet zo negatief zoals de kop van NRC'

Eén van de passages in het boek gaat over de verloren kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior (3-0). Voorafgaand aan het belangrijke duel zou Kuyt op verzoek van de spelers de groep toespreken, maar 'in het heetst van de strijd' had Van Bronckhorst zijn aanvoerder verkeerd begrepen. "Ik denk dat Van Bronckhorst daar laat zien dat hij daar de baas was. Zo hoort het ook, want hij was de trainer."