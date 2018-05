Verhuizing Erasmus MC: 'Ik ben in het begin regelmatig verdwaald'

De verhuizing van het Erasmus MC in Rotterdam ligt op schema. De poliklinieken zijn sinds maandag over naar het nieuwe gebouw, maar het academisch ziekenhuis neemt de nieuwbouw in stapjes in gebruik.

Eerder waren de afdelingen Radiotherapie en Radiologie al verhuisd. Afgelopen vrijdag werd de afdeling Dermatologie verhuisd. Maandag zijn de eerste patiënten al behandeld op de nieuwe afdelingen en dat is voor sommigen nog even wennen: "Ik ben in het begin regelmatig verdwaald, het is een heel hoog gebouw", geeft afdelingsmanager Theo Mak toe.

"Het is een plek waar veel mensen in korte tijd komen: zo'n zeshonderd mensen per uur", zegt Mak. "Daarom hebben we een systeem bedacht hoe mensen zo makkelijk mogelijk van A naar B kunnen."

Aanmeldzuilen

In het gebouw zijn drie liftkolommen, dus een beetje duidelijkheid scheppen is wel nodig. "Patiënten kunnen zich met hun paspoort legitimeren en krijgen dan automatisch een ticket waarop staat naar welke lift ze moeten", legt Mak uit. Ook boven worden patiënten door middel van aanmeldzuilen geholpen op weg naar de juiste afdeling.

Het lijkt op dit moment allemaal op rolletjes te lopen. "De eerste patiënten zijn op de afdeling voor onderzoeken. We hebben de afgelopen dagen alle apparatuur getest zodat we ook echt aan de slag konden. En dat gaat goed", zegt Mak.

"Dit is de tweede stap. Radiologie was de eerste stap. Nu nog de poliklinieken en een deel van de kantoren. Volgend weekend gaan de klinische afdelingen over en dan is het ziekenhuis na Pinksteren compleet."