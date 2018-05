Deel dit artikel:











Beginnend bestuurder rijdt achteruit de Erasmusbrug af

Een automobilist die zondagochtend dacht de politie te slim af zou zijn, is van een koude kermis thuis gekomen. Hij zette de auto in z'n achteruit om aan een alcoholcontrole te ontkomen bij de voet van de Erasmusbrug, maar de actie had geen succes.

Een agent zag het tafereel en leidde de auto terug naar de controleplek. Toen de beginnend bestuurder blies, bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken: hij blies 275 ug/l, terwijl voor beginnend bestuurders maximaal 88 ug/l is toegestaan. De man heeft zijn rijbewijs niet hoeven inleveren, omdat hij beneden de grens van 350 ug/l voor een beginnend bestuurder zat. Wel kreeg hij een boete voor gevaarlijk rijgedrag. Tijdens de controle hadden twaalf bestuurders te veel gedronken. Een van hen blies zelfs 825 ug/l. Vier mensen hebben hun rijbewijs moeten inleveren.