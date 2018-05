Volkert van der Graaf wil Nederland uit en spant zaak aan

De moordenaar van politicus Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, wil emigreren. Hij wil daarom van zijn meldplicht af. Dit was hem opgelegd voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, die begin mei 2014 is ingegaan.

Van der Graaf moet zich één keer in de drie weken melden. Nu hij naar het buitenland wil verhuizen, heeft hij een kort geding aangespannen tegen de Staat. Dinsdag komt de zaak voor in de rechtbank in Den Haag.

De inmiddels 48-jarige Van der Graaf werd veroordeeld tot achttien jaar cel vanwege de moord op Fortuyn op 6 mei 2002. Hij werd op 15 april 2003 veroordeeld.

Nadat hij tweederde van zijn celstraf had uitgezeten, kwam hij vier jaar geleden onder voorwaarden vrij.