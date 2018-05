Rotterdamse gezichten moeten vacatures in de zorg vullen

Van vakantiemedewerkers tot fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen. Er zijn momenteel zo'n duizend vacatures waar personeel voor wordt gezocht. Daarom is de gemeente Rotterdam een wervingscampagne gestart.

De Rotterdamse zorgsector kampt met tekorten, maar wie zijn eigenlijk de mensen waarvoor gezorgd moet worden? In de nieuwe campagne van de gemeente krijgen die mensen een gezicht. Op de website Rotterdammers zorgen voor elkaar worden zij in beeld gebracht met hun verhaal.

Zoals de 73-jarige Ruud Sijpenhof die op zijn twintigste uit Suriname naar Nederland kwam om te werken, maar door een val 15 jaar geleden nooit meer zal kunnen lopen.

"Die jongens van nu zijn lui. Ik kwam hier op een doordeweekse dag aan, nam een dag om bij te komen van de reis en daarna ging ik op zoek naar werk. Daarvoor kwam ik hier immers, om te werken", staat op de website te lezen.

Of de 88-jarige Maja Suvaal die zich weinig van het bombardement herinnert, behalve de tranen van haar vader:

"Hij was naar de Maas gelopen, daar waar de Maastunnel begint – die was toen net open. Je zag de stad in rook opgaan. Hij kwam thuis en de tranen liepen over zijn wangen. Dat vergeet ik nooit meer. Mijn vader, die sterke man, die nooit huilde…”

Ook Salomon Slier (80) herinnert zich nog het bombardement: “Ik herinner me de brand nog meer dan de bommen. Het vuur woedde nog dagen na, overal waar je kwam zag je rook en vlammen – kun je het je voorstellen, de stad waar je geboren en getogen bent.”

Op de website zijn meer van dit soort verhalen te lezen. Ook zijn via een link de vacatures te bekijken.