Avondvierdaagse Hellevoetsluis op het nippertje gered

De avondvierdaagse in Hellevoetsluis gaat toch door. Het wandelevenement dreigde te stoppen, omdat er te weinig verkeersregelaars waren, maar de organisatie heeft op het laatste moment toch het benodigde aantal mensen gevonden.

Organisator Belinda Gerretse zegt maandag dat de poule van 74 vrijwilligers rond is. Zij begeleiden de deelnemers die van 4 tot en met 7 juni de wandeling van 5 of tien kilometer gaan lopen.

Examen



De problemen ontstonden door de hogere eisen die worden gesteld aan verkeersregelaars. De vrijwilligers moeten een examen afleggen en dat is niet voor iedereen even makkelijk, omdat het online moet gebeuren.

Volgens Gerretse is de website voor het examen ontoegankelijk en is dat voor sommigen een te hoge drempel. De organisatie heeft kandidaten geholpen om ervoor te zorgen dat ze het examen toch konden maken door ze meer wegwijs te maken.

Duizenden lopers



Aan de avondvierdaagse in Hellevoetsluis doen gewoonlijk zo'n 2 duizend geregistreerde lopers mee. Dat zijn vooral kinderen. Met de ouders en begeleiders erbij loopt het totaal op tot 4 duizend lopers.

Hoewel er nu genoeg verkeersregelaars zijn, denkt Gerretse dat dit een blijvend probleem zal zijn. De hoop is dat er bij volgende evenementen opnieuw genoeg mensen beschikbaar zijn.

In Hoogvliet is dit jaar de avondvierdaagse wel geannuleerd: er waren problemen met de startlocatie en ook deze club had te weinig verkeersregelaars om het evenement veilig te kunnen begeleiden.