Struikelstenen voor twee Schiedamse verzetsstrijders onthuld

Verzetshelden Ary Bubberman en zijn vader Cornelis Bubberman hebben maandag een Stolperstein gekregen. Dat zijn gedenkstenen die worden aangebracht voor de woningen van Joden en verzetsstrijders, die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.

De struikelstenen werden onthuld in het bijzijn van de 95-jarige Frans Bubberman. Hij is de zoon van Cornelis Bubberman. "Het is voor mij ontroerend. Dat is het enige wat ik zeggen kan. Het is moeilijk om je traanklieren te beheersen."

Verzet

Ary repareerde wapens die de Engelsen met wapendroppings uit vliegtuigen gooiden. Hij maakte de gedropte wapens - die vaak beschadigd waren na de val - schietklaar. Zijn vader Cornelis gaf vele joden een schuilplaats in zijn huis aan de Francois Haverschmidtlaan.

Ary, Cornelis en Frans werden betrapt en opgepakt. Frans heeft de oorlog overleefd door uit de trein te springen. "Ik heb het geluk gehad dat ik het heb overleefd. Zij niet. Ik ben dus ontsnapt. En heb dus mijn leven gered op deze manier."

Bombardement

De onthulling van de twee Stolpersteine vindt plaats op de dag van het Rotterdamse bombardement. Deze dag is bewust gekozen, omdat Joodse slachtoffers hun winkels en woningen in Rotterdam kwijtraakten. Veel van hen vestigden zich daarna in Schiedam.