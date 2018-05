Dordrecht herdenkt mislukte bombardement bij Moerdijkbrug

Aan de voet van de Moerdijkbrug in Dordrecht is maandagmiddag het mislukte bombardement van 13 mei 1940 herdacht. De Nederlandse luchtmacht probeerde de brug te vernielen om de Duitse invasie te vertragen, maar dat mislukte.

De missie met een bommenwerper werd begeleid door twee Fokker jachtvliegtuigen. En hoewel de missie bij voorbaat tot mislukken gedoemd was (omdat de Duitse Luftwaffe met z'n Messerschmidts oppermachtig was in de lucht) wisten de vliegtuigen toch de brug te bereiken.

Twee bommen werden uiteindelijk afgeworpen. De ene miste zijn doel en belandde in de rivier, de tweede raakte een pilaar van de brug, maar explodeerde niet. Het toestel en één van de Fokkers werd direct daarna neergehaald. De bemanning overleefde het niet.

Ooggetuigen

Eén van de jagers wist nog terug te komen op Schiphol. Wim Anceaux, voorzitter van de Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug, verloor bij de actie zijn achterneef. De herdenking werd bijgewoond door twee veteranen, die destijds ooggetuige waren.

De Koninklijke Luchtmacht bracht een eerbetoon door vijf keer een oud Harvard toestel te laten overvliegen tijdens de herdenking. Om de herinnering levend te houden, nodigt de stichting leerlingen uit van verschillende basisscholen.

Dit keer was groep 8 van de Dubbeldamse Julianaschool erbij. "Interessant en belangrijk", oordeelde één van de leerlingen. "Op school hebben we er veel over gehoord, maar dit is beter dan lezen uit een geschiedenisboekje."