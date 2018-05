Deel dit artikel:











Scheidsrechters Lindhout en Van Boekel fluiten duels Sparta Allard Lindhout moet FC Emmen-Sparta in goede banen leiden Pol van Boekel fluit de confrontatie op Het Kasteel.

Allard Lindhout is aangesteld als scheidsrechter voor het eerste duel van het tweeluik tussen Sparta en FC Emmen in de finale van de nacompetitie. Hij fluit donderdag in Emmen. Zondag later moet Pol van Boekel op Het Kasteel het laatste duel in goede banen leiden.

Tijdens de finales in de play-offs van de Jupiler League wordt er gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter. Beide wedstrijden tussen Sparta en FC Emmen zijn natuurlijk live te volgen op Radio Rijnmond. Op donderdag zijn Dennis van Eersel en Ruud van Os de commentatoren in Emmen. Drie dagen later verslaat Van Eersel samen met Sinclair Bischop het duel.