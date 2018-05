Watertaxi-eigenaar na aanvaring: 'Ik ben me kapot geschrokken'

Eigenaar Daan van der Have zegt enorm geschrokken te zijn van de zware aanvaring op de Nieuwe Maas tussen een van zijn watertaxi's en een sloep. "Het is de eerste keer dat ons zoiets overkomt."

Afgelopen zaterdag botste een watertaxi met hoge snelheid op de achterkant van een sloep.

Alle elf opvarenden van de sloep sloegen overboord. Drie van hen liepen botbreuken op.

Hulp van andere watertaxi's

De watertaxibaas is blij met de snelle reactie van zijn eigen schippers en de hulpdiensten na de aanvaring. "De schipper zelf heeft onmiddellijk geïnformeerd hoeveel mensen er aan boord waren van de sloep. Er waren vier andere watertaxi's die ook mensen uit het water hebben gehaald."

Hij wil binnenkort contact op nemen met de slachtoffers om beterschapswensen over te brengen.

Zorgvuldig opgeleid

"We varen nu al 25 jaar met watertaxi's op deze rivier en ergens in je hoofd zit altijd: 'wanneer gaat er nu eens een incident gebeuren?' Want zoveel vaarbewegingen, meer dan 500 duizend passagiers per jaar, het gevaar is natuurlijk altijd aanwezig."

"Inmiddels zijn er meer dan honderd schippers die op die watertaxi's varen. Die zijn allemaal heel zorgvuldig en precies opgeleid, maar uiteindelijk realiseer je je dat er toch een ongeluk kan gebeuren, want fouten maken is menselijk."

De familie van de schipper van de sloep zei zondag tegen RTV Rijnmond dat er te hard wordt gevaren op de rivier. "Het was gewoon wachten op een ongeluk", aldus schoondochter Marjolijn van Kooij.

Van der Have verzet zich met klem tegen het imago van cowboys die de watertaxi's bij sommigen hebben: "Om te beginnen hebben al die schippers al hun papieren, terwijl er op deze moeilijke rivier ook mensen rondvaren die minder gekwalificeerd zijn en ook met hoge snelheid varen. Dus wat dat betreft vind ik het een hele onheuse bejegening."

De Zeehavenpolitie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht van de aanvaring.